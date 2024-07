Agência Brasil Polícia Federal entrega ao Supremo relatório que indiciou Bolsonaro





A Polícia Federal corrigiu o relatório enviado ao STF ( Supremo Tribunal Federal ) justificando o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL) e outras 11 pessoas no caso de venda ilegal de joias.

Inicialmente, o valor divulgado para suposto desvio pelo delegado Fábio Alvarez Shor foi R$ 25 milhões. Na segunda, 8, porém, a informação foi retificada e o valor ajustado em R$ 6,8 milhões.

Os valores em Real são baseados no preço do Dólar. Inicialmente, a PF divulgou US$ 4.500.015.06. Depois, o valor foi ajustado para US$ 1.227.725,12.



Conheça caso das joias

Bolsonaro foi indiciado por três crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato (apropriação de bem público). Com ele, outras 11 pessoas estão no relatório e enfrentam acusações diferentes entre si.

Alexandre de Moraes , ministro do STF, retirou o sigilo do cargo, garantiu acesso integral a advogados e vista para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR) por 15 dias.

Os próximos passos, agora, é a PGR decidir se denunciará Bolsonaro, e se sim, a Justiça determinará se ele virará réu.