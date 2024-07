reprodução/Polícia Civil Idosas são presas suspeitas de usar documentos falsos para aplicar golpes em benefícios do INSS, em Orizona

Duas idosas, de 66 e 78 anos, foram presas suspeitas de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante uma operação da Polícia Civil em Orizona, no sul de Goiás, nesta quinta-feira (4). Além delas, mais dois suspeitos foram detidos - uma mulher de 40 anos e um jovem de 25.

A suspeita da Polícia Civil é que o grupo utilizava documentos falsos para realizar o saque dos benefícios nas agências bancárias. A farsa foi descoberta após a idosa de 66 anos tentar sacar um benefício com uma guia do INSS, carteira de trabalho e identidade falsas. Os funcionários do banco chamaram a polícia após desconfiarem da veracidade dos documentos.

Os policiais abordaram a idosa enquanto ela tentava fugir em um carro, onde estavam os outros investigados. Segundo a corporação, todos os integrantes do grupo criminoso são do município de Trindade.

Durante a abordagem, os agentes encontraram vários documentos falsos, além de R$ 4,4 mil em dinheiro. Além disso, foi descoberto que, antes do grupo ser abordado pelos policiais, a idosa de 78 anos fez um saque de RS 2,8 mil em uma agência bancária de Urutaí, a partir da apresentação de documentos falsos.

Segundo a investigação, o grupo estava em Orizona há uma semana. Os suspeitos foram presos em flagrante, sob acusação de estelionato e associação criminosa.

As imagens foram divulgadas pela corporação para que novas possíveis vítimas do grupo sejam identificadas.

