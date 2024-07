Foto: Reprodução Instagram - padre Lancellotti Guarda Civil Metropolitana de São Paulo agride pessoas em situação de rua





Diversos vídeos compartilhados pelo padre Júlio Lancellotti neste sábado, 6, mostram a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo agredindo pessoas em situação de rua que estavam embaixo do Viaduto do Glicério, na Liberdade.

Uma ação de zeladoria da Prefeitura de São Paulo conduziu as viaturas da GCM ao local, e os guardas aparecem em três vídeos tratando as pessoas com brutalidade e recolhendo pertences.





A polícia esteve presente para retirar pertences e evacuar a área, ocupada por cerca de cem pessoas, segundo o padre. A agressão ocorreu em quem não queria sair.

Vídeo de agressão da GCM

Os vídeos mostram cinco guardas imobilizando um homem, que se encontra algemado no chão. Depois, outros três policiais se juntam para levá-lo ao camburão. Sentado no chão, o homem leva pisões e pontapés. Depois, é erguido e atirado brutalmente no camburão:





Outro trecho mostra o homem sendo imobilizado por três a sete policiais levando socos, chutes e cassetete na coluna.

Em outro vídeo, um homem aparece deitado na calçada, desnorteado, enquanto sangue pinga do nariz e forma uma poça na calçada.





Um homem de sobrenome Maia e que se identifica como filho de deputada filma o acontecido e comenta “o cara não está reagindo. Covardia.” diversas vezes. Ele é afastado por dois guardas armados: um aponta uma arma de fogo para as pessoas em volta, na altura da cabeça; outro ergue o cassetete, mas não bate.





E a Prefeitura?

Ao UOL, a prefeitura afirmou estar apurando o ocorrido. Procurada pelo iG, a Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou.