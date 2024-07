Reprodução/Agência Brasl Onda de calor no Rio

Em meio a eventos climáticos extremos e após a morte de uma jovem durante um show da cantora Taylor Swift em novembro do ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro adotou uma série de medidas para lidar com as ondas de calor que devem atingir a cidade nos próximos anos. Entre elas, está o "batizado" dos fenômenos.

O nome das dez próximas ondas de calor, que devem ocorrer ainda neste ano, já está definido.

Confira a lista das ondas previstas para 2024:

Ian Elda Oscar Olívia Xavier Mara José Rita Lucas Bia

Para receber um nome, a temperatura prevista deve chegar ou ultrapassar 44°C. Além disso, a máxima deve durar ao menos 2 horas do dia, e a massa de ar quente agir por 3 dias ou mais.

Além dos nomes, a prefeitura também determinou o cancelamento de eventos - como shows e exposições - em meio às ondas de calor extremo. A medida consta do protocolo a ser seguido diante de altas temperaturas, anunciado na semana passada por Eduardo Paes (PSD).

Foi estabelecida uma escala de 1 a 5 para classificar os Níveis de Calor (NC's) adotada pelo Centro de Operações, e para cada um deles haverá instruções específicas.

O NC1 é quando não há previsão de calor intenso. O NC2 já considera temperaturas altas, mas por um período inferior a 3 dias.

“Quando percebermos que tem um nível de calor muito alto e com uma previsão de permanência de pelo menos 3 dias consecutivos, começa a ter um impacto na saúde”, afirmou o prefeito Eduardo Paes. Este é o NC3, que prevê ações de comunicação.

Já o NC4 e o NC5 podem alterar a rotina da cidade, pois a máxima deve passar dos 40°C. Não só eventos podem ser cancelados, mas também trabalhos ao ar livre devem ser suspensos.

