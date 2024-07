Reprodução / Globo Repórter Areia preta de Guarapari, Espírito Santo, tem propriedade de combate ao câncer





Areias naturalmente coloridas chamam atenção no mundo inteiro. No Brasil, temos praias com areia avermelhada e rosada, outros lugares com areias cor de laranja e roxas. Mas uma cor chama atenção especial: a areia preta de Guarapari , Espírito Santo .

Cerca de 50 praias do litoral do ES têm areia preta, principalmente na faixa da arrebentação. Há anos a areia chama atenção por supostos poderes curativos - e um cientista resolveu testar para ver se era verdade.

Primeiros passos de estudo sobre areia preta

Marcos Tadeu Orlando é físico nuclear e viajou para o ES em 2008. À TV Globo , ele contou: “Eu vim visitar Guarapari e eu estava com um medidor de radiação, normal e ele disparou como era previsto, e aí eu falei: olha, está certo. Está tendo radiação nas praias de Guarapari”.

Apesar disso, a areia preta não é prejudicial. Uma análise mostrou que ela não tem urânio, que emite radiação maléfica, mas sim outros elementos químicos raros que tornam a areia única: “Essa é a grande diferença, que é única. Então, isso só vai ter aqui e na Índia. Você tem uma combinação de fatores que você não tem em nenhum lugar no mundo”.





Areia preta é milagrosa?

Em 1963, Guarapari recebeu um casal famoso: Elza Soares, cantora, e o marido Garrincha. Os dois tinham ouvido falar de poderes milagrosos da areia, que tiraria dores. O jogador quis testar, pois sentia dor nas articulações. Eles foram algumas das muitas pessoas que peregrinaram para buscar as propriedades curativas da areia.

Para testas essa hipótese, Marcos firmou parceira cm Sônia Golvea, especialista em ciências fisiológicas. Ao lado da UFES e USP, os cientistas pesquisaram durante seis anos a areia preta - e descobriram que ela, de fato, pode ajudar em combate a doenças - mais especificamente, o câncer. O Globo Repórter noticiou a descoberta na sexta, 5.

Como cura com areia preta funciona?

Os pesquisadores criaram um simulador para análise e um campo de testes. Neste campo, ratos eram colocados em lugares com a areia preta . Depois de três meses em viveiro, analisaram o corpo dos animais e não perceberam alterações. “Isso já era uma resposta positiva, ou seja, a gente observou que não houve alteração no coração, no fígado, no rim, no cérebro. Então nós avaliamos o todo”.

O experimento seguinte foi mais interessante: após desenvolver um câncer nos ratos, dividiram-se dois grupos. Um conviveu com a areia preta , o outro não

O resultado: os animais que expostos à areia preta não desenvolveram um câncer agressivo, ao passo que todos os não expostos, sim.

Logo, a areia não é exatamente curativa - mas pode ajudar na prevenção e defesa, “que é o princípio da vacina. Você coloca um negócio ruim, que é o vírus, mas em doses pequenas, e aí você se defende”.

“A gente fez de novo e a resposta continua sendo a mesma. Há um efeito positivo dessa radiação, produzindo uma resposta menos agressiva no desenvolvimento desse tumor. A gente tem como provar através de todos os protocolos e foram muitas análises”.