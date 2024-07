Divulgação CNEN Galões com materiais radioativos são furtados em São Paulo

A polícia militar encontrou o primeiro de cinco galões com conteúdo radioativo que estavam na carga de um veículo roubado. O vasilhame foi encontrado em um desmanche em São Paulo, aberto e vazio .

O 49º Distrito Policial, em São Mateus, na Zona Leste da cidade, é responsável pelas buscas. Informaram a localização do primeiro ao g1, mas confessaram não saberem nada dos seguintes. Também não têm suspeitos para o furto.

Roubo radioativo preocupa país inteiro

O roubo de elementos radioativos é uma preocupação nacional. Caso haja vazão, pode acarretar grandes riscos ao meio ambiente e população, e os efeitos podem durar por muitos anos.

Por isso, além da polícia, envolveu-se na investigação a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em Brasília, acompanha as apurações.

O crime foi divulgado pela Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda., dona do veículo roubado. A CNEN enfatizou, a partir da informação, a importância de atenção por parte da população. Confira os trechos de comunicação, tanto em nota quanto em vídeo apresentado por Alessandro Facure, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da comissão:

Leia também

“A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi informada por uma empresa transportadora de material radioativo a respeito do roubo [furto, na verdade] de um veículo que continha cinco dispositivos que chamamos de geradores de radiofármacos. Esses dispositivos são utilizados por centros de medicina nuclear e através de determinadas manipulações, usando produtos químicos, são extraídos radiofármacos que são aplicados em exames de medicina nuclear.

Desde então, o corpo técnico da CNEN está agindo no sentido de levantar informações sobre a fonte roubada e já apurou que o cadastro da empresa transportadora está regular junto ao órgão regulador, estando autorizada a realizar operações de transporte de materiais radioativos.

Ao mesmo tempo, preparou-se uma divulgação para imprensa informando a população sobre o furto e que, apesar da baixa atividade da fonte e de não se esperar efeitos determinísticos imediatos, a manipulação inadequada e de forma constante, ainda pode vir a causar danos à saúde do manipulante.”

O que tinha no galão encontrado?

De acordo com a CNEN, os galões contêm Germânio-Gálio e restos de Tecnécio. Os dois elementos não são altamente radioativos, o que diminui o risco para população e meio ambiente. A embalagem adequada, blindada com chumbo, também impedem irradiação.

Porém, eles chamam atenção para “manipulação inadequada” que pode vir a causar danos. Como o galão foi aberto e esvaziado, são grandes as chances de ter acontecido uma manipulação errônea.

A CNEN fez um apelo à população para, caso se deparem com o material nuclear, identificado pelo símbolo internacional de radiação, entrar em contato com a polícia ou com a comissão pelos números (21)98368-0734 ou (21) 98368-0763

O germânio-gálio é usado em geradores - que por sua vez servem para exames específicos e precisos, como detecção de câncer de próstata. Uma pequena quantidade é injetada no sangue para gerar contraste de detecção.

O Tecnécio é usado da mesma forma, mas é menos radioativo; os geradores com este material estavam vazios.