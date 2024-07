Inmet/Divulgação Previsão do tempo

A chuva persistirá no Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (4), conforme apontado pelo I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . As precipitações mais intensas, contudo, estão previstas apenas para o sábado (6). Adicionalmente, uma frente fria se aproxima da região Sul nos próximos dias. O Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" devido à baixa umidade em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal.



Segundo o alerta, áreas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e todo o Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul podem ter umidade relativa do ar entre 30% e 20%. Isso eleva o risco de incêndios florestais e impactos à saúde.

Calor persiste no Sudeste e Centro-Oeste

Para a região central do país, a expectativa é que a baixa umidade, presente desde antes do inverno, continue elevando as temperaturas nos estados do Centro-Oeste e Sudeste.

No Rio de Janeiro, segundo o Alerta Rio, não há previsão de chuva na capital, com céu parcialmente nublado e ventos fracos a moderados. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 31ºC. Em São Paulo, as temperaturas terão leve elevação, oscilando entre 15ºC e 27ºC, com nevoeiro pela manhã e à tarde devido à pouca nebulosidade, o que aumenta a radiação solar durante o dia e a perda de calor à noite.

Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia iniciará com poucas nuvens e uma névoa seca poderá ocorrer à tarde. As temperaturas variam entre 23ºC e 36ºC.

Região Sul

Na região Sul, as chuvas iniciadas na quarta-feira devem persistir ao longo da semana, concentrando-se do centro ao sul do Rio Grande do Sul, conforme indicam os modelos meteorológicos. Prevê-se também a chegada de uma frente fria na próxima semana.

"A chuva continuará de forma contínua, com uma tendência de intensificação até sábado, tornando-se significativa nos próximos dias. Começou ontem, continuará hoje e sexta-feira, intensificando-se no sábado e afetando todo o estado. Inicialmente, isso se deve a uma área de estabilidade", explicou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

Em Porto Alegre, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e tarde, com possibilidade apenas de pancadas isoladas à noite. As temperaturas variam entre 13ºC e 18ºC nesta quinta-feira (4). Em Curitiba, Paraná, não há previsão de chuva, com muitas nuvens e nevoeiro pela manhã. As temperaturas devem ficar entre 12ºC e 25ºC.

Em Florianópolis, Santa Catarina, o dia permanecerá com muitas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16ºC e 21ºC, conforme informações do Inmet.