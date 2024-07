Reprodução PM dá mata-leão em influencer e deixa menina de 6 anos sangrando





O influencer Márcio Patrick, mais conhecido nas redes sociais como Stanley Neguitin, denunciou que sua filha de 6 anos ficou ferida após uma abordagem policial na sua residência, na noite de quarta-feira (3/7), em Itapevi, Grande São Paulo.

Márcio, de 24 anos e com 115 mil seguidores, é uma figura reconhecida na cidade graças a um podcast, apoiado pela prefeitura, onde ele aborda questões da população periférica.

Imagens capturadas por testemunhas mostram dois policiais militares (PMs) da 3ª Cia. do 20º Batalhão entrando na casa de Márcio após um desentendimento verbal com ele. Durante a abordagem, um dos PMs aplica uma chave de braço no influencer, que estava com a filha no colo, asfixiando-o. A criança, visivelmente assustada, começa a chorar, conforme registrado em um vídeo feito com um celular.

Stanley relatou ao site Metrópoles, na tarde de quinta-feira (4/7), que a violência da abordagem policial foi tamanha que causou ferimentos na criança, resultando em sangue. Ele compartilhou uma foto de sua calça jeans, que usava no momento, supostamente manchada com sangue da filha.

Residente há aproximadamente um mês no imóvel localizado no bairro Parque Suburbano, Stanley vive sozinho com a filha. Ele afirmou que a proprietária do imóvel, sem justificativa aparente, pediu que ambos deixassem a casa, estabelecendo um prazo de sete dias para a desocupação.

A situação destaca um episódio preocupante de violência policial e abuso de autoridade, gerando repercussão e debates sobre a conduta das forças de segurança e a proteção dos direitos dos cidadãos.

Veja vídeo