Reprodução Corolla, chefe de tráfico no Rio, treina com fuzil e colete à prova de balas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu vídeos que mostravam William Sousa Guedes, um dos chefes do tráfico do Rio, treinando para participar de tiroteios. O criminoso foi preso na quarta, 3, em Jacarezinho, Zona Norte.

Também conhecido por Corolla , é homem de confiança no Comando Vermelho e atuava como chefe do tráfico de drogas no Morro do São Vicente, também na ZN do Rio.

Treinamento para tiroteio

Um vídeo conseguido pela polícia mostra Corolla correndo em uma esteira, carregado um fuzil nas mãos e vestindo um colete à prova de balas.

A situação simula um tiroteio - no qual ele precisaria tanto da arma quanto da proteção.

Leia também

Adicionar um novo item. Adicionar um novo item.

Outro vídeo mostra William e outro traficante treinando juntos; praticavam tiro ao alvo com um fuzil e pneus fazendo as vezes de alvos.

Quem é Corolla

De acordo com a Polícia Civil do Rio, Corolla é próximo a Wilton “Abelha” Quintanilha, da alta cúpula do Comando Vermelho.

A busca pelo homem deu-se pelo suposto comando à invasão do Comando Vermelho ao Morro dos Macacos, comandado pela facção oposta Terceiro Comando Puro.

William também é suspeito na more de Daniel Henrique Marioti, oficial da PM, em 2019. Ele responde ao todo por nove mandados de prisão, além de ter 54 anotações criminais.