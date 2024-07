Inmet/Divulgação Previsão do tempo

A previsão do tempo desta quarta-feira (3) destaca que a chuva retornará ao Rio Grande do Sul a partir de hoje, conforme o I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet ). A precipitação também é esperada na porção sul de Santa Catarina, além da maioria das capitais nordestinas e nortistas. No entanto, para o Centro-Oeste e o Sudeste, a previsão é de tempo ensolarado em todos os estados.

De acordo com a metereologista Andrea Ramos, do Inmet, as chuvas serão isoladas e acompanhadas de pancadas e trovoadas na região Norte, com destaque para Roraima, Belém, Manaus e Macapá. Apesar das chuvas, o calor continuará intenso na região, com temperaturas máximas chegando a 34°C em Belém.

No Sul, são esperadas chuvas mais leves e isoladas, conforme explicou a meteorologista. Para Porto Alegre, o Inmet prevê pancadas e trovoadas isoladas, com ventos fracos e temperaturas variando entre 12°C e 19°C. Já em Florianópolis, os termômetros devem marcar máxima de 26°C e mínima de 14°C, com possibilidade de chuvas a partir da tarde.

No Sudeste e no Centro-Oeste, a previsão é de calor devido à baixa umidade do ar que persiste desde antes do início do inverno. Uma massa de ar seco, formada por um anticiclone em altos níveis, está bloqueando a chegada de frentes frias nessas regiões.

Para o Rio de Janeiro, são esperadas temperaturas com máxima de 30°C e mínima de 15°C, típicas da amplitude térmica do inverno. Em São Paulo, os termômetros devem alcançar 29°C de máxima e 13°C de mínima.

Já em Goiânia, a temperatura pode chegar a 31°C de máxima e 14°C de mínima, com a característica de ganho radioativo durante o dia devido à pouca nebulosidade.

