Reprodução/Youtube Pastor Agnaldo Betti foi preso por compartilhar vídeo de pornografia infantil

O pastor evangélico Agnaldo Betti , famoso nas redes sociais, foi preso nesta quarta-feira (3) por suspeita de compartilhar vídeos de pornografia infantil. A operação, que contou com agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar, aconteceu na cidade de Valinhos , no interior de São Paulo .

Agnaldo Betti, pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, foi surpreendido pelos policiais militares em sua casa. De acordo com a PM, ele tentou apagar os vídeos, mas não conseguiu. A informação foi obtida pela EPTV.

A Polícia Federal informou que Betti já havia sido indiciado pelo mesmo delito neste ano. Apesar disso, o pastor “continuou a adquirir e compartilhar diversos vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infantojuvenil".

Agora, Betti será encaminhado ao sistema penitenciário, onde vai aguardar os demais trâmites da 9ª Vara Federal de Campinas. A reportagem do Portal iG busca encontrar a defesa do pastor evangélico.





Quase 450 mil seguidores

Agnaldo Betti, de 58 anos, é um rosto conhecido nas redes sociais. Em seu canal no YouTube, o pastor evangélico possui cerca de 420 mil inscritos e costuma passar lições para jovens e adultos. No Instagram, ele tem aproximadamente 12 mil seguidores e costuma postar fotos dos cultos.

