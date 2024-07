Reprodução/Arquvio Pessoal Menino autista de 6 anos esquecido em ônibus

Um menino autista de 6 anos ficou quase 2h preso sozinho em um ônibus escolar após ser esquecido dentro dele. O caso aconteceu em 24 de junho, na cidade de Eldorado (SP).

Ao g1, a mãe da criança, Cecília Ribeiro, contou que embarcou o filho no coletivo com destino à escola municipal Lilia Viana de Almeida. Entretanto, o menino não desceu do ônibus, pois estava dormindo na hora do trajeto.

Com isso, ele foi esquecido entre o período da 7h e 9h, que foi quando ouviram os pedidos dele por socorro.

A mãe também relata que só ficou sabendo do ocorrido cerca de duas horas depois. Para ela, os profissionais colocaram a vida da criança em risco e agiram de forma irresponsável.

Segundo Cecília, o homem que viu o filho menino por socorro afirmou que ele estava roxo e suado dentro do veículo. "Para a gente, que é adulto, ficar preso em algum lugar já é terrível e traumatizante. Imagina para uma criança acordar e não ter ninguém ali", afirmou.

Para ela, o desfecho da situação teria sido pior caso o filho tivesse ficado por mais tempo no veículo. "Se ele passasse mais 1h lá dentro com certeza estaria fazendo o velório do meu filho, ele teria morrido ou desmaiado. É complicado. Foi colocada em risco a vida do meu filho".

Segundo Cecília, o menino ficou traumatizado com a situação. "Ele chegou da escola assustado, falando que tinham deixado ele preso dentro do ônibus e que me chamou e eu não ouvi", conta.

Vale lembrar que a criança está diagnosticada no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sendo assim, ela podia entrar em crise - desencadeada pelo estresse e pelo calor - caso não fosse socorrida a tempo.

A mulher registrou o caso na delegacia e espera que os responsáveis sejam encontrados e as previdências tomadas. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

"Em momento algum acionaram o Conselho Tutelar ou ligaram para mim, que sou responsável pela criança. Foi uma sucessão erros. A escola deveria ter me chamado lá no momento em que ele chegou com o motorista para eu dar acolhimento ao meu filho", disse.



Segundo apuração do portal g1, a investigação foi instaurada e o caso corre sob segredo de justiça.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Eldorado informou que o incidente ocorreu em decorrência da falha na execução de rotinas de vistoria. Segundo a nota da prefeitura, a criança foi encontrada pelo motorista do ônibus às 7h20 e deixada na escola por volta das 8h40.

Além disso, adicionou que o garoto estava aparentemente tranquilo e ao volante do veículo desligado.

A administração municipal adicionou que a equipe escolar acolheu o aluno assim que ele chegou na unidade, e que a direção entrou em contato com a responsável para informá-la sobre o ocorrido.

Além disso, afirmou que os profissionais envolvidos foram advertidos e orientados sobre a necessidade do cumprimento rigoroso das normas de segurança e conduta exigidas no transporte escolar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp