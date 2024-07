Reprodução/RPC Carlos e o cachorro "Rocky"

Um homem em situação de rua conseguiu, após entrar na Justiça, recuperar o direito de ter a guarda do cachorro que o acompanha em Curitiba, no Paraná. Carlos Merlini vive há dez anos nas ruas e, há seis meses, tem sido acompanhado pero vira-lata batizado por ele de "Rocky".

Em maio deste ano, o animal foi atropelado enquanto atravessava uma avenida. O motorista não parou para prestar socorro e deixou Rocky no meio da rua. Comerciantes da região acionaram o serviço de proteção animal da prefeitura, que recolheu o cachorro e o levou para receber cuidados.

O cachorro teve fraturas nas costelas e ficou 17 dias internado. Depois, foi encaminhado para um abrigo municipal, que coloca os animais para adoção

.“Eu senti um negócio ruim, achei que ele tinha morrido. Bateu uma tristeza aí. Eu fiquei desesperado”, contou Merlini em entrevista à RPC.

Quando descobriu o paradeiro do animal e que ele havia sido encaminhado para um abrigo público, o tutor procurou a Defensoria Pública do Paraná, que entrou com ação para que “Rocky” fosse devolvido a Carlos.

O magistrado acatou os argumentos da ação, compreendendo que Rocky e Carlos formam uma “família multiespécie".

Volta para família

Após a notificação da decisão do juiz, o abrigo devolveu “Rocky” a Carlos, que relata com alegria o reencontro dos dois.

“Na hora que trouxeram ele, eu saí correndo daqui e fui encontrá-lo. Ele (cachorro) já escutou que era eu, já latiu um pouco, já correu. O pessoal fez a festa. Senti que tiveram por mim. O Rocky é a minha família”, disse.

