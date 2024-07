Reprodução dvogado atropela homem 3 vezes em posto de combustível de GO

Nesta segunda-feira (1º), um advogado foi preso em Goiânia (GO) suspeito de ter atropelado três vezes o mesmo homem em um posto de combustível no Setor Sul, na quinta-feira (27). Em um vídeo, é possível ver o momento em que ele atropela a vítima três vezes e depois foge do local.

As câmeras registraram o momento em que o advogado entra em um carro prata e manobra até o posto. Em seguida, um homem se aproxima e conversa com ele por alguns minutos.

Em outro trecho das gravações, a vítima aparece tentando passar na frente do carro quando é atropelada e arremessada ao chão. O motorista passa por cima da vítima mais duas vezes antes de sair.

A vítima recebeu ajuda de pessoas que estavam no posto, enquanto o advogado fugiu.

Segundo a polícia civil, o advogado foi detido por tentativa de homicídio. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que não se manifestará por enquanto por ainda não ter conhecimento dos fatos.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) informa que não tem conhecimento dos fatos recentemente noticiados. Portanto, até o presente momento, não se manifestará sobre o assunto. Assim que tomar conhecimento formal do caso, esta Seccional informará à OAB Tocantins (OAB-TO), que é competente para tratar da conduta deste inscrito.

É importante esclarecer que, considerando que o advogado em questão possui inscrição principal no Estado do Tocantins, as medidas cautelares pertinentes são de competência exclusiva da OAB-TO. Contudo, qualquer representação ético-disciplinar, se necessária, deverá ser tratada pelo órgão competente do local onde os fatos ocorreram.

