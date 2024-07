Divulgação Parque Terra Ronca fica localizado em Goiás

Os quatro turistas que desapareceram no domingo (30) ao entrar numa caverna no Parque Estadual de Terra Ronca (Peter) , em São Domingos, no estado de Goiás, foram encontrados nesta segunda-feira (1º). A informação é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) .

De acordo com a pasta, os quatro turistas, que ficaram sumidos por cerca de 22 horas, foram encontrados bem. O grupo era formado por um idoso de 64 anos com mobilidade reduzida, além de outros três homens de idade entre 23 e 30 anos. Eles entraram no parque sem a presença de um guia, algo que é proibido segundo a Semad.

Buscas

O governo de Goiás mobilizou quatro equipes, com 18 pessoas no total, a cavalo, moto e a pé. A equipe de buscas foi formada por funcionários da própria Semad, do Corpo de Bombeiros, do ICMBIO e de uma brigada comunitária de moradores da região.

"Foi identificada a falta deles ontem 18h, quando anoiteceu e eles não retornaram ao local determinado", explicou o comandante do batalhão dos bombeiros em Posse, Salathyel Gomes Carvalho.





O Parque

O Parque Estadual de Terra Ronca conta com cavernas, espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, rios, cachoeiras e sítios ecológicos. O Peter foi criado em 1989, sendo delimitado sete anos mais tarde, em 1996.

