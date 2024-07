Reprodução Homem foi atropelado em Uberlândia

Um motorista de aplicativo atropelou um passageiro após uma discussão na cidade de Uberlândia , em Minas Gerais , neste sábado (29). A imagem do atropelamento foi registrada por câmeras de segurança. Veja ao final desta matéria .

Segundo o boletim de ocorrência (BO), dois casais voltavam de uma festa quando pediram uma corrida por app. De acordo com o documento, a discussão começou no momento em que o motorista pediu para os passageiros descartarem as bebidas antes de entrarem no carro.

Segundo a esposa do homem atropelado, durante o trajeto, o motorista dirigiu em alta velocidade, o que irritou os quatro passageiros. "No caminho, na Avenida Landscape, o motorista começou a ir em alta velocidade e meu marido reclamou com ele do excesso de velocidade e ele [motorista] disse que não era obrigado a sentir o cheiro de cachaça e que se não tivesse satisfeito a corrida encerrava ali mesmo", contou a passageira à TV Integração.

Nas imagens, é possível ver que a vítima bateu o carro com força e continuou discutindo com o motorista. Na sequência, o condutor deu ré e acelerou em direção ao passageiro.





O homem atropelado foi levado a uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros, sendo transferido para um hospital particular de Uberlândia na sequência. Ele fraturou uma costela.

Já o motorista foi identificado, detido pela Polícia Militar e responderá por tentativa de homicídio. Em sua defesa, o condutor alega ter se sentido ameaçado pelo passageiro.

Assista abaixo:

