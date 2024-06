Montagem iG / Imagens: reprodução / Instagram Nino Abravanel é suspeito de participar do homicídio de servente de pedreiro. Na primeira foto, Nino aparece ao lado do irmão, Derik.

Imagens de câmeras de segurança mostram o influenciador Nino Abravanel, de 18 anos, e seu irmão, de 20, momentos antes da morte do servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos. Os dois estão sendo investigados pelo assassinato do homem e são considerados foragidos.

O crime teria sido motivado por vingança. De acordo com a polícia, Deivis Elizeu Costa Silva (nome verdadeiro de Nino) e Derik Elias Costa Silva cometeram o assassinato após Tarcísio agredir o avô deles, que faleceu após não resistir aos ferimentos.

As imagens obtidas pela Polícia Civil mostram momentos antes do crime, quando os irmãos pararam o carro em uma rua da Zona Sul da capital paulista. Embora não haja gravação dos disparos, a perícia confirmou que o homem morreu com 11 tiros.

Veja:

Imagens da Polícia Civil flagraram os irmãos antes do crime Reprodução / TV Globo Vídeo foi gravado por volta das 21h50 do dia 19 de maio Reprodução / TV Globo Na data, os irmãos estavam em um restaurante no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo Reprodução / TV Globo Câmera de segurança registrou o carro em que os irmãos estavam estacionando na rua Reprodução / TV Globo Segundo a polícia, Derik teria descido do veículo para executar o servente de pedreiro Reprodução / TV Globo Depois disso, Nino assumiu a direção do carro na fuga do local Reprodução / TV Globo









Investigação

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As autoridades também apuram se os seguidores do influenciador teriam enviado informações que possam ter ajudado os irmãos a localizar Tarcísio.

Essas pessoas devem ser intimadas a prestar esclarecimentos. A polícia pede que quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar os irmãos ligue para o Disque Denúncia, no número 181. Não é necessário fazer identificação.

Defesa nega

A defesa de Nino e Derik negam envolvimento no crime. Os advogados afirmam que as suspeitas são infundadas e baseadas em suposições, e que não há evidências concretas que comprovem a participação deles no homicídio. Eles ainda dizem que o pedido de prisão temporária é injusto e desproporcional.

