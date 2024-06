Reprodução / TV Globo Assalto a casa na Zona Oeste de São Paulo terminou com quatro criminosos presos nesse sábado (29)

Quatro criminosos acabaram presos após uma tentativa de assalto a uma casa na Zona Oeste de São Paulo na manhã deste sábado (29). Os bandidos invadiram a casa de um médico, de 47 anos, e o fizeram refém por mais de uma hora antes de ser liberado no bairro dos Jardins.

Toda a ação começou por volta das 11h30 e a Polícia Militar conseguiu chegar ao local após a denúncia de uma testemunha, que passava em frente à residência e notou que estava acontecendo uma invasão.

A PM foi mobilizada até o local com apoio da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

Os agentes identificaram sinais de arrombamento na casa assim que chegaram no local, além de terem ouvido pedidos de socorro.

Criminosos estavam com carro com placa adulterada Reprodução / TV Globo Agentes foram chamados após ligação de testemunha Reprodução / TV Globo Casa na Zona Oeste foi alvo do assalto Reprodução / TV Globo Equipe da PM foi mobilizada até o local Reprodução / TV Globo Criminosos entraram pelo portão da residência Reprodução / TV Globo Criminosos fizeram vítima refém Reprodução / TV Globo Médico foi liberado após assaltante conversar com a mãe por telefone Reprodução / TV Globo Último assaltante se rendeu Reprodução / TV Globo Quarteto foi preso pelos agentes Reprodução / TV Globo Polícia ainda apreendeu duas armas de fogo utilizadas durante a ação Reprodução / TV Globo Eles estão à disposição da Justiça Reprodução / TV Globo





"Adentramos ao local, vimos quatro indivíduos, dois armados, e o proprietário. Em contato com os suspeitos, conseguimos fazer com que três se rendessem", disse o Sargento Sena à TV Globo.

O médico, porém, foi feito refém pelo último criminoso, que só liberou a vítima após conversar por telefone com a mãe.

"O criminoso estava muito nervoso, exaltado. Tinha muitos indicadores de violência, agrediu o refém, deu coronhada e ameaçava a todo momento", disse a tenente Bruna Cupka.

Os quatro assaltantes foram levados ao 14º Distrito Policial e estão à disposição da Justiça. Na ocasião, a polícia ainda apreendeu as duas armas de fogo usadas no crime e um veículo com placa adulterada.

