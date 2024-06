Bruno De Blasi Perdi dinheiro no Jogo do Tigrinho

Um idoso ficou surpreso ao descobrir que sua conta de banco com quase R$ 800 mil tinha apenas R$ 248. A neta dele usou o dinheiro para apostas online.

De acordo com a polícia, a mulher de 22 anos foi filmada na agência do avô fazendo as transações. A suspeita é que ela tenha usado no “jogo do tigrinho”, polêmico jogo de apostas online.

Na quinta, 27, a jovem foi presa no noroeste do Paraná. Gabriel Stecca, delegado, revelou que ela responderá por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.

Como foi descoberta de furto?

O idoso percebeu algo errado quando viu o extrato e percebeu a falta de mais de R$ 179 mil reais. Após abertura de boletim de ocorrência, a polícia começou a revelar.

A investigação mostrou que, no dia 18 de setembro de 2023, havia R$ 179 mil na conta. No final de outubro, a conta tinha apenas R$ 248. A polícia verificou diversas transições para a conta da neta no período. A mulher negou todas as acusações.

“Economia de uma vida inteira”

À polícia, o idoso revelou que o valor era economia da vida inteira e planejava usar o dinheiro para se aposentar. Ele ficou surpreso que a neta fosse suspeita.