Reprodução Sérgio foi preso por matar seu vizinho em Ribeirão Preto

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o manobrista Sérgio Salomão Bernardes , de 48 anos, suspeito de matar o vizinho de seu prédio, o idoso Júlio César da Silva , de 60 anos, nesta terça-feira (25), em uma rua de Ribeirão Preto, no interior do estado. Detido em flagrante, o homem teve a prisão transformada em preventiva pela Justiça.

Entenda o caso

Sérgio Bernardes era conhecido no condomínio Parque Residencial Jardim das Pedras, localizado na zona leste de Ribeirão Preto - cerca de 5 mil pessoas moram no conjunto de prédios.

De acordo com a emissora EPTV, moradores do residencial afirmaram que Sérgio Bernardes havia recebido uma ordem para deixar o condomínio devido ao comportamento extremamente agressivo, à perturbação do sossego e às ameaças de morte contra membros da administração e moradores.

Na ordem de despejo, também consta que Sérgio ameaçava vizinhos com facas, xingava pessoas, fazia barulho com uma marreta à noite e provocava brigas e discussões com quem questionava as atitudes dele.

O documento também mostra que o manobrista seria expulso do condomínio por não pagar a taxa condominial desde 2015 - ele ficou com o apartamento por conta da herança de sua mãe.





O crime

Apesar das confusões no condomínio, o crime aconteceu em uma rua no centro de Ribeirão Preto. De acordo com uma testemunha, Sérgio e Júlio se encontraram na Rua Barão do Amazonas e começaram a discutir.

À Polícia Civil, a testemunha declarou que Sérgio deu um soco no rosto de Júlio César, que caiu no chão e bateu a cabeça com força na calçada. Em seguida, o manobrista ainda pisoteou o tórax do idoso por várias vezes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e Júlio foi levado à Santa Casa de Ribeirão Preto, mas não resistiu.

Em contato com o Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que Sérgio foi imobilizado por pessoas que estavam passando pela rua.

Agora, a Polícia Civil apura se o crime foi premeditado pelo manobrista e se há alguma relação com as brigas no residencial.

