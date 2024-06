Reprodução/Instagram Empresário Marcos Peruchi foi assassinado a tiros

O empresário Marcos Cesar Peruchi , de 53 anos, foi assassinado enquanto dirigia sua moto BMW na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, entre os bairros Brooklin e Vila Olímpia, numa área nobre da cidade de São Paulo. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (27).

De acordo com testemunhas, Marcos Cesar foi abordado por ladrões na avenida. Os criminosos apenas atiraram e não levaram a BMW R 1250 GS, o celular ou outros pertences do empresário. Ele morreu no local.

O Portal iG procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP ) de São Paulo , que informou que o caso está sendo investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

"As investigações do caso foram encaminhadas à 2° Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), que iniciou as diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos", informou a SSP.

Luto

Nas redes sociais, a mulher do empresário, Giovana Peruchi, lamentou a morte do marido e recebeu apoio de amigos e familiares. Além da esposa, Marcos deixa duas filhas pequenas.

