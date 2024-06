MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Frente fria atingirá diversas regiões do Brasil

A cidade de São Paulo enfrentará uma frente fria neste final de semana. De acordo com o Meteoblue, serviço meteorológico, o domingo, 30, terá máxima de 14°C e 10°C.

Um corredor polar causará o que deve ser a frente fria será a mais fria do ano novo Centro-sul . Algumas regiões, devem, inclusive, alcançar temperaturas negativas.

Cleber Souza, especialista do InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) , o corredor polar ajuda a passagem do ar frio no inverno: "Esse corredor nada mais é do que a passagem mais intensa de massas polares, que vêm do Polo Sul em direção ao continente. Junto com a frente fria, também temos maior incidência de chuvas."

O frio que chega em São Paulo, no entanto, não é de hoje. As baixas temperaturas afetaram o Chile, Patagônia e Argentina. Os países, inclusive, tiveram neve. O corredor trará o frio ao Brasil.

A friagem e temperatura amena chegarão, inclusive, à Rondônia e Acre. Já no sul, o frio é intenso e há previsão de geada. Entre domingo e segunda, devemos esperar temperaturas mais baixas.





Fim do calor

O corredor polar chega para inverter as temperaturas. No Centro-sul, o inverno estava mais quente que o normal. Porto Alegre, inclusive, chegou à temperatura mais quente do último século - 32ºC em 14 de junho.

A temperatura, porém, não demora a subir. Durante a semana, São Paulo abandona frio e chuva e recebe temperaturas de até 27ºC.

