Um motorista escapou de uma batida por 30 segundos. O caso aconteceu na Penha, zona Leste de São Paulo, na quarta-feira (26). Um ônibus atingiu o veículo e o deixou todo destruído instantes depois do condutor sair do automóvel. Veja as imagens:

Instantes antes do ônibus bater no carro Reprodução: Redes Sociais Transporte atingiu o carro que estava ocupando calçada e avenida na Penha Reprodução: Redes Sociais O carro ficou totalmente destruído após a batida Reprodução: Redes Sociais



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista de ônibus sofreu um mal súbito e perdeu o controle, o que acarreceu na batida em um Fiat Uno que estava estacionado sobre a calçada.





O acidente aconteceu na Avenida Gabriela Mistral, na Penha. O motorista do carro saiu pegar remédios para a esposa numa Unidade Básica de Saúde (UBS) em frente, segundo funcionários do posto de saúde.



A gravação mostra o condutor do carro deixando o veículo e entrando no estabelecimento. Ao fundo é possível ver o ônibus da Viação Metrópole Paulista parando num ponto. Em seguida, acelera pela avenida, atinge o carro, que fica completamente destruído e para quando bate em um poste.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar prestou ocorrência.



"Foi constatado que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, após sofrer um mal súbito, causando na colisão. Não houve vítimas e as partes foram orientadas a registrar o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil – o que não ocorreu até o momento", diz a nota da SSP.

