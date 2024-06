Reprodução/fortune-tiger/ND A plataforma do jogo contratava influencers para vender falsas promessas de ganhos

O "Jogo do Tigrinho" ganhou bastante notoriedade nos últimos meses, com relatos de pessoas perdendo dinheiro e influenciadores enfrentando acusações legais no Brasil. A "propaganda" virou um desafio para usuários de WhatsApp e Instagram, que estão recebendo muitas mensagens e convites de perfis falsos.

Com todo o caos e incômodo na internet por causa do jogo, o momento agora é de responsabilizar e até cobrar legalmente os proprietários.

Quem criou o Jogo do Tigrinho?

O Jogo do Tigrinho foi desenvolvido pela Pocket Games Soft, que tem sede em Malta. No momento, ele faz parte dos jogos disponíveis no portfólio da empresa, que inclui dezenas de outros jogos no estilo de cassino online. No site oficial da PG Soft, é possível encontrar outros títulos como Chicky Run e Zombie Outbreak, todos pertencentes à mesma categoria.

No site da PG Soft, o Jogo do Tigrinho se encontra na categoria caca-níqueis. Uma pesquisa do site Aposta Legal, realizada no ano passado, revela que o Fortune Tiger, Aviator e Mines são os jogos de cassino preferidos dos brasileiros.





Homem gasta R$ 12 mil do FGTS no Jogo do Tigrinho e perde Ricardo Syozi Jogo do Tigrinho | Influenciadores usavam versão alterada para atrair pessoas Bruno De Blasi Mensagens revelam os depósitos que influenciadores recebiam para divulgar jogo do tigrinho Reprodução Mensagens detalham links diferentes para divulgação e acesso dos usuários Reprodução





Investimento



Uma pesquisa da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) revelou que 37% da população brasileira investe. Segundo o estudo, o "jogo do tigrinho", que supera em sete vezes o volume da Bolsa de Valores brasileira, acende um alerta vermelho. Essa estatística alarmante evidencia a confusão generalizada entre apostas e investimentos, duas atividades com naturezas e objetivos distintos.

A especialista em finanças pessoais Carol Stange destaca que investir significa aplicar recursos em ativos com o propósito de gerar renda a longo prazo e multiplicar o patrimônio de forma sustentável. Já apostar se refere a arriscar capital em jogos de azar na busca por um ganho rápido e incerto, muitas vezes resultando na perda total ou parcial do valor investido.

“A falta de educação financeira é um dos principais fatores que contribuem para a falsa percepção de apostas como investimento. É fundamental que as pessoas compreendam os riscos e incertezas inerentes às apostas, enquanto os investimentos, quando realizados de forma consciente e embasada em conhecimento, oferecem maior previsibilidade e potencial de retorno", diz Stange.



A especialista em finanças pessoais alerta que, ao contrário dos investimentos, as apostas não oferecem nenhuma garantia de retorno. As chances de sucesso são extremamente baixas, e a perda total do capital investido é um risco real e frequente.

“Além do prejuízo financeiro imediato, as apostas podem levar ao vício, à compulsão e a graves problemas psicológicos e sociais. Indivíduos endividados por causa de apostas frequentemente enfrentam dificuldades em arcar com outras obrigações financeiras, comprometendo o bem-estar familiar e a qualidade de vida”, diz Carol Stage.

Golpes



Um golpe tem feito vítimas pelo Brasil. Os criminosos estão se aproveitando do pagamento via PIX - na modalidade copia e cola - para desviar o dinheiro das pessoas. Reprodução: Flipar Como isso acontece? O golpe surte efeito quando as vítimas realizam compras pelo computador. Reprodução: Flipar O engano só é possível quando um vírus (malware) está instalado no computador ou notebook da pessoa, de acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky. Reprodução: Flipar Para ter êxito, os criminosos instalam o vírus e monitoram a máquina no momento das compras on-lines. Reprodução: Flipar Segundo a empresa, quando a vítima copia o código do PIX para efetuar o pagamento e cola no sistema, o vírus consegue desviar o dinheiro para uma conta diferente, no caso dos criminosos. Reprodução: Flipar A empresa diz que esse golpe não ocorre em celulares. Reprodução: Flipar A técnica não é nova, porém, é a primeira vez que acontece via PIX. Antes, esse mesmo tipo de golpe acontecia em boletos bancários e códigos de barras. Reprodução: Flipar O vírus é chamado de GoPIX. A infecção acontece primeiro por anúncios adulterados no Google. Reprodução: Flipar Como é a armadilha? Ao clicar num anúncio para um determinado site (enganoso), a pessoa acaba infectando o computador com o vírus. Reprodução: Flipar Na sequência, portanto, o vírus passa a acompanhar a vítima até o momento de uma compra on-line - na modalidade de pagamento por PIX copia e cola (no computador). Reprodução: Flipar Na hora da transferência, o valor acaba indo para a conta dos criminosos. Reprodução: Flipar Como se proteger? A principal dica é checar o nome da empresa que irá receber o pagamento. Reprodução: Flipar Ao notar alguma informação diferente não efetue a transação. Reprodução: Flipar Os sites enganosos usados pelos criminosos para infectar as pessoas têm erros. É importante verificar se o nome do site está escrito de maneira correta ao clicar no Google. Reprodução: Flipar Outra dica fundamental é usar antivírus no computador e celular. Reprodução: Flipar Caso tenha sido vítima desse golpe, o primeiro passo é entrar em contato imediatamente com as autoridades policiais e registrar um boletim de ocorrência. Reprodução: Flipar Depois, é importante também fazer uma limpeza no computador e celular para evitar outros desvios. Reprodução: Flipar O Banco Central disponibiliza uma ferramenta chamada Mecanismo Especial de Devolução (MED), criada com o intuito de auxiliar vítimas de fraudes relacionadas ao PIX. Reprodução: Flipar O pedido de devolução do valor deve ser feito na sua instituição em até 80 dias (a partir da data em que a transação do PIX foi realizada), de acordo com o Banco Central. Reprodução: Flipar Depois da solicitação à instituição financeira, o Banco Central fará uma análise para determinar se ocorreu fraude. O caso é analisado em até sete dias. Reprodução: Flipar





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.