Reprodução/redes sociais Clebiana Corrêa da Silva





Um casal, em Conceição do Araguaia, na região sudeste do Pará, foi preso suspeito de matar a vizinha, Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, a facadas, após a mesma se recusar a fornecer a senha do wi-fi. O crime teria sido realizado por Ivane de Silva Sousa e Manoel Edison Flávio da Silva, no último domingo (23).



Ivane foi presa no mesmo dia do crime, já Manoel foi encontrado e detido pela polícia nesta segunda-feira (24). Testemunhas relataram que houve um desentendimento entre clebiana e os suspeitos, que eram vizinhos.

A Polícia Militar foi acionada na região, mas, quando chegou ao local, Clebiana já estava morta. Na delegacia de Conceição do Araguaia, Ivane afirmou que não teria golpeado a vítima a facadas, colocando a culpa em seu companheiro.

Manoel foi encontrado em uma área próxima a fronteira entre os estados do Pará e Tocantins, durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil. O casal, que foi indiciado por crime de homicídio, deverá passar por audiência de custódia. O velório de Clebiana foi realizado no centro de Conceição do Araguaia, em uma capela particular na região.