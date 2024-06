Reprodução Sucuri foi vista em Boca do Acre

Na tarde da última sexta-feira (21), uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi avistada atravessando um trecho da BR-317, na cidade de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

O réptil fugiu das queimadas que estão ocorrendo na região conhecida como "arco do fogo", segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Moradores da área foram os primeiros a avistar a cobra e rapidamente acionaram as autoridades competentes, informando que o animal estava em uma área de pasto próxima à rodovia. Alguns moradores tentaram remover a sucuri da estrada, mas não conseguiram.

Sucuri gigante é encontrada por policial na beirada do rio Tocantins YouTube Sucuri de barriga cheia Reprodução Sucuri no pantanal Reprodução As sucuris-verdes acasalando Reprodução Cobra parou trânsito em cidade do Maranhão Reprodução Sucuri gigante aparece em moita Terra de Sucuri Sucuri de seis metros presa após devorar presa Reprodução Sucuri após comer uma presa Reprodução Sucuri de seis metros atravessou rodovia em Mato Grosso Reprodução Polícia foi acionada para retirar sucuri do local Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Mato Grosso

Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados ao local e realizaram a captura do animal. A sucuri foi transferida para uma área de mata, onde foi devolvida ao seu habitat natural.

As autoridades continuam monitorando a região devido às queimadas que estão afetando a fauna local.

Veja o vídeo abaixo:



Sucuri gigante é flagrada atravessando BR-317 no Amazonas https://t.co/zS4xofG2rT pic.twitter.com/gUpyEJ3Xii — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 22, 2024

