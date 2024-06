FOTO: Arquivo Pessoal Advogada se emociona com os filhos após aprovação em concurso para ser juíza

Uma advogada de Osasco, na Grande São Paulo, viralizou após compartilhar um vídeo reagindo à aprovação como juíza do Trabalho ao lado de seus dois filhos, de 13 e 15 anos de idade. A publicação ajá tem mais de 1 milhão de visualizações e 13 mil comentários.

“E hoje veio a consagração de mais de uma década de luta e dedicação diária, buscando algo que no início era um sonho aparentemente impossível. Tantas coisas e pessoas ficaram pelo caminho, tudo em nome desse sonho de me tornar juíza. E hoje esse sonho se realizou e fui aprovada como juíza do trabalho”, escreveu Tatiane Pucharelli Rigolim na legenda do vídeo.

Tatiane, de 44 anos, explicou que iniciou o caminho rumo à magistratura em 2010. Durante essa jornada desafiadora de equilibrar família, estudo e trabalho, seus dois filhos estiveram sempre ao seu lado.



“É uma jornada bem antiga. Em 2010, eu comecei a pesquisar como estudar para concurso e em 2013 comecei de fato. Meus filhos eram bem pequenos. Desde então, eles me viam estudar em casa porque era uma rotina que tornei diária. Agora, adolescentes, são os meus maiores incentivadores. Hoje sou divorciada, mas eles sempre me apoiaram e me ajudaram na maneira que podiam”, disse a advogada ao g1.

Segundo a advogada, o edital do concurso para o qual ela foi aprovada saiu em 2023. O processo das três fases demorou cerca de 1 ano e meio até o resultado final, divulgado no dia 13 de junho.

“Em 2017 teve concurso nacional para o cargo no Tribunal Superior do Trabalho e não passei. Depois não houve mais, porém continuei estudando. Diminuí o ritmo, mas não deixei de estudar. Foi quando saiu o edital em 2023, seis anos depois, e foquei nisso, para que eu conseguisse passar”, disse Tatiane ao g1.

No dia em que sairiam os resultados da última fase, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho optou por divulgar as notas finais através do YouTube. Foi nesse momento que Tatiane decidiu gravar o instante decisivo para saber se tinha sido aprovada.



“Eu nem ia filmar, mas eu tenho um professor querido que mandou uma mensagem nos grupos de que se arrependia de não ter gravado esse momento de divulgação. É um momento de muita alegria porque a gente alcança o objetivo de vida, né? Então, eu decidi filmar e colocar a transmissão via Youtube conectada na televisão para acompanharmos”, disse a nova juíza.



Tatiane conta ainda que preparou os filhos caso não fosse aprovada.

“Eu havia preparado os meus filhos caso não desse certo. Falei que o baque ia ser grande e que ficaria sozinha por um tempo. Eles estavam muito apreensivos por mim. Mas deu certo, graças a Deus. Uma felicidade muito grande. E foi muito lindo a reação deles, eles se emocionaram muito também”, afirmou ela.







O sonho

Para quem quer alcançar a magistratura, Tatiane declara: “Magistratura é algo que brota na gente. Quando a gente sente esse desejo, acaba se sentindo motivada. Esse desejo, esse sonho, ele acabou ajudando a criar rotina e constância. Com o passar dos anos, a disciplina se tornou algo da rotina. Para mim, era como escovar os dentes. Eu tinha meu horário de estudo, minha prioridade".

"Quando a gente quer muito, a gente tem que decidir por onde vai funcionar para alcançar. É uma decisão individual. Muita gente desiste porque a rotina é difícil mesmo, mas é algo que, se você vai aos poucos determinando fazer aquilo que é necessário para chegar no lugar, dá certo. Minha experiência prova isso. E a experiência de muitas pessoas”, finaliza a advogada.



