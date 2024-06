Reprodução Câmeras mostram criminosos armados disfarçados de policiais para assaltar carro-forte em aeroporto no RS

Criminosos armados com fuzis se disfarçaram de policiais para tentar roubar um carro-forte no Aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul , na noite desta quarta-feira (19). Câmeras de segurança registraram o momento em que os assaltantes abordam os policiais, por volta das 19h.

Confira:

As atividades do aeroporto foram suspensas por conta dos danos sofridos durante o confronto e para as buscas policiais, que continuam nesta quinta-feira (20), segundo nota da Brigada Militar (BM). Não há previsão para reabertura.

O comunicado da BM informou que os suspeitos fugiram em direção a um matagal. Além disso, disse que o confronto resultou na morte de um dos criminosos e do 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira, de 47 anos.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou nota de pesar e solidariedade aos familiares e colegas do sargento, em que afirma ter determinado "empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de todos os criminosos envolvidos".

Com pesar, recebi a notícia da morte do 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira, de 47 anos, que heroicamente tombou após ser baleado durante uma troca de tiros com criminosos que tentaram roubar um carro-forte nas proximidades do Aeroporto de Caxias do Sul na noite… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 20, 2024

Nota da Brigada Militar

"A Brigada Militar informa que, na noite desta quarta-feira, 19/6, ocorreu uma ocorrência de roubo a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul. Após a chegada da Brigada Militar ao local, houve confronto entre os criminosos e os policiais militares. Infelizmente, um policial militar ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, vindo a falecer.

Durante a ocorrência, um dos criminosos também foi a óbito, enquanto os demais conseguiram fugir para a mata.

O Comando de Policiamento de Choque, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Batalhão de Aviação da Brigada Militar já foram acionados e, com as equipes do 12°BPM, estão no aeroporto de Caxias do Sul e realizando o cerco policial.

A ocorrência ainda está em andamento".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .