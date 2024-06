Reprodução: Flipar Rio de Janeiro é uma das cidades ameaçadas

Sete das 100 cidades mais ameaçadas de inundação devido ao avanço do mar estão no Brasil . A informação consta no levantamento mais recente da organização não governamental Climate Central , que utiliza dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) .

Segundo o estudo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, São Luís e Santos são as cidades brasileiras mais ameaçadas pelo avanço do mar. O levantamento afirma que 2 milhões de pessoas desses municípios correm risco de ser afetados por inundações.

A pesquisa mostra, ainda, que o nível do mar já subiu nove centímetros nos últimos 30 anos. Com as mudanças climáticas aceleradas, a expectativa dos especialistas é de um aumento de 80 centímetros até 2100.



Rio Grande do Sul

A notícia surge semanas depois do Rio Grande do Sul sofrer com o maior desastre climático de sua história. Entre maio e junho, ao menos 170 pessoas morreram por causa das enchentes.

Os efeitos das mudanças climáticas, inclusive, dobraram a probabilidade de desastres no Rio Grande do Sul. A informação consta em mm estudo da World Weather Attribution (WWA), órgão que reuniu pesquisadores de Brasil, Suécia, Holanda e Estados Unidos.