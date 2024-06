Reprodução/redes sociais Empresário Adriano Domingues da Costa atirou em carro durante briga de trânsito

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira (19), Adriano Domingues da Costa, empresário que atirou em um carro durante uma briga de trânsito na Rodovia Castelo Branco , na cidade de Boituva.



Em nota enviada à reportagem do Portal iG , a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que Adriano foi detido no momento em que iria se entregar, já na cidade de Alumínio. No momento, o homem está sendo conduzido a uma delegacia de São Paulo.

"A Polícia Civil esclarece que o autor do crime foi detido pela Polícia Militar em Alumínio, nesta quarta-feira (19), no momento que estava a caminho da DIG de Itapetininga para se entregar. A autoridade policial foi comunicada e uma equipe está conduzindo o autor à sede da delegacia para oficializar sua captura", disse a SSP.



Olha o valentão em Boituva, sorte que o carro do casal era blindado… pic.twitter.com/ndsCvZmtO5 — Nílza Marttins (@Nilza_Martiins) June 15, 2024

Em entrevista ao UOL, a defesa do empresário afirmou que o caso não se trata de uma tentativa de homicídio, conforme consta no registro da polícia. "O vidro era blindado e quem é da área sabe que estamos diante de um crime impossível para a finalidade homicida", afirmou Luiz Carlos Tucho de Souza e Castro.





O caso

No último sábado (15), Adriano foi gravado dando quatro tiros com arma de fogo contra um veículo no acostamento da Rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, após desentendimento com os ocupantes - como o carro era blindado, ninguém se feriu.

Na gravação, o empresário pede para os ocupantes do veículo baixarem o vidro do carro antes de atirar. O homem aparece efetuando disparos nos pneus e no vidro, enquanto as vítimas ligam para a polícia e gravam a cena.

De acordo com a SSP, a arma utilizada por Adriano foi entregue à polícia nesta segunda-feira (17). O carro e o passaporte do suspeito foram apreendidos no fim de semana, quando foi expedido um mandado de prisão temporária pela Justiça.



A defesa do empresário ainda pediu que o decreto de prisão temporária contra ele fosse anulado, mas a Justiça manteve a determinação para prisão.

