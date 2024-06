Reprodução Carla Zambelli se confunde e defende aborto durante discurso na Câmara





Enquanto discursava na Câmara a favor do projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio, Carla Zambelli (PL-SP) acabou se enrolando e apoiou de maneira não intencional a escolha pelo aborto.



A deputada confundiu as palavras 'adoção' e aborto duas vezes, e afirmou: "Não quer o bebê? Entrega para o aborto" durante o seu discurso pró-vida. O vídeo viralizou nas redes sociais de maneira irônica.

Além disso, Zambelli criticou a mídia jornalística e defendeu pontos do projeto de lei. "Agora vocês não podem deturpar tanto a matéria a ponto de chamar a gente de homicida, praticamente. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Entrega para adoção, desculpa. Duas vezes eu errei". No primeiro erro, a deputada foi alertada por alguns colegas, mas continuou o seu discurso e errou pela segunda vez.

O Projeto de Lei 1904, que ficou conhecido como a 'PL do aborto' , propõe modificações no Código Penal, equiparando o aborto ao homicídio. O texto determina a aplicação de pena de homicídio simples quando o aborto for realizado em fetos com mais de 22 semanas, com pena de 6 a 20 anos para o caso de aborto provocado.

Estipula-se também a mesma pena para o aborto provocado por terceiros, com ou sem consentimento. Em casos de estupro, a gestação só poderá ser interrompida até a 22ª semana.

