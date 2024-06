Arquivo pessoal Alessandra Dellatorre sumiu há dois anos

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta terça-feira (18), que encontrou os restos mortais da advogada Alessandra Dellatorre , mulher que estava desaparecida há quase dois anos, no município de São Leopoldo. O anúncio foi feito através de uma entrevista coletiva.

A ossada de Alessandra foi encontrada no 8º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, no dia 7 de junho, já na divisa com a cidade Sapucaia do Sul. Militares que limpavam o terreno acharam os restos mortais.



De acordo com a polícia, a mulher foi identificada através de sua arcada dentária. "A odontologia legal nos deu a identificação baseada na documentação odontológica que tínhamos da Alessandra", diz Maiquel Santos, diretor-geral adjunto do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A Polícia Civil, agora, vai apurar as circunstâncias da morte em um novo inquérito - não há indícios que tenha havido crime. "Encontramos a Alessandra e providenciamos a entrega do corpo para sua família", disse o diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.





Sumiço

Alessandra sumiu em 16 de julho de 2022, quando saiu para dar uma volta na Avenida Unisinos, em São Leopoldo. O último registrou da advogada mostrava ela de moletom e com roupa de academia.



Na época, os policiais, com auxílio dos bombeiros e de voluntários, realizaram buscas, usaram cães farejadores e até um helicóptero, mas não encontraram o corpo.

