A Justiça Federal determinou a suspensão de alguns vídeos produzidos por policiais no YouTube . A decisão foi assinada nesta terça-feira (18) e atinge os canais "Copcast", "Fala Glauber", "Café com a Polícia" e "Danilsosnider".

Segundo o despacho, ficarão suspensos os programas de entrevista em que agentes de segurança pública relatam ocorrências em que se envolveram. A medida visa evitar a disseminação de discursos de ódio .

A determinação atende uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Defensoria Pública da União (DPU). Os órgãos também pediram para que o Google, responsável pelo YouTube, removessem vídeos citados por uma reportagem do site Ponte Jornalismo.

O despacho explica que os vídeos estão suspensos e não foram excluídos da plataforma. "A medida visa assegurar a tutela de direitos humanos sem comprometer a liberdade de expressão e a atividade econômica dos réus, mantendo a reversibilidade da decisão até o julgamento final", diz.





Segundo a investigação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) , os investigados narram os próprios abusos cometidos durante ações policiais. Nos vídeos, os policiais também declaram que a corporação encobre e estimula ações violentas, inclusive mortes.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também foi notificada para prestar informações sobre os casos.

