Reprodução/Instagram Letícia Silva e Linda Carvalho denunciaram o uso indevido de suas imagens em uma plataforma de conteúdo adulto

Ao menos dez jornalistas da Paraíba denunciaram o uso indevido de suas fotos pessoais em uma plataforma de conteúdo adulto . O primeiro caso deste tipo foi descoberto no início deste mês. Na ocasião, a repórter Letícia Silva, da TV Correio (afiliada da Record), pesquisou o próprio nome no Google e encontrou algumas imagens onde ela aparece de biquíni.

Segundo Letícia Silva, as fotos foram retiradas de contexto. A repórter conta que, no passado, trabalhou para uma loja e que posava de biquíni para ajudar na divulgação. Indignada, a profissional fez um boletim de ocorrência (BO) e divulgou seu caso.

Desde então, segundo o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba (Sindjor-PB) , ao menos outras nove outras jornalistas paraibanas identificaram fotos suas que foram usadas na mesma plataforma.

Uma delas foi a apresentadora Linda Carvalho, também da TV Correio, que chegou a expor a situação durante a transmissão de um programa. "É inaceitável que algo assim aconteça. Nós, como profissionais, temos nossa imagem exposta diariamente e precisamos de proteção contra esses abusos", declarou.

Investigação

A Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de João Pessoa está investigando o caso. Em pronunciamento, o delegado João Ricardo enfatizou a importância de se procurar imediatamente a polícia para fazer um boletim de ocorrência, além de fazer "prints" das páginas e copiar o link que leva ao conteúdo e o nome do perfil responsável pela postagem.

A investigação da Polícia Civil conta com apoio da Associação Internacional de Luta contra os Crimes Cibernéticos, que tem sede na França e cujo escritório brasileiro está localizado em João Pessoa.

Sindicato acompanha

Em nota, o Sindjor-PB disse que acompanha o caso e repudia qualquer tipo de constrangimento aos profissionais do jornalismo paraibano. “Qualquer profissional do jornalismo que sofrer agressão no seu direito de atuação ou ataque pessoal de qualquer natureza terá o apoio e a ação efetiva do Sindicato", disse o presidente do sindicato, Land Seixas.

"A utilização indevida de fotos pessoais em sites de conteúdo adulto é um crime cibernético que expõe a intimidade e invade a privacidade das pessoas, causando constrangimento e indignação. Repudiamos todo tipo de ataque pessoal ou profissional aos profissionais, jornalistas, independente da natureza do crime", enfatizou.

