Reprodução Escorpião encontrado em escola no interior de SP





Um aluno da Escola Estadual Tonico Barão, localizada em General Salgado, no interior de São Paulo, encontrou um escorpião na merenda escolar. O caso chegou ao conhecimento das autoridades nesta terça-feira (18).

A situação ficou conhecida após um dos alunos divulgar a foto nas redes sociais. Segundo informações da TV TEM, a merenda teria sido servida a alunos do ensino médios que têm entre 14 e 17 anos.

Os pais do aluno tiveram acesso às imagens, e logo entraram em contato com a instituição de ensino. Na imagem, é possível reparar que o animal está em cima de uma folha de alface.

"Logo após ter conhecimento do fato, a equipe gestora da escola retirou e higienizou os utensílios da cozinha. Os responsáveis pelo aluno que identificou o caso foram chamados para esclarecimentos. As informações serão repassadas aos demais funcionários da unidade", diz a nota da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

A nutricionista da escola foi chamada para vistoriar a cozinha, e fez orientações em relação aos procedimentos de higienização dos alimentos, sobretudo das verduras.

A Prefeitura de General Salgado informou que as verduras são recebidas embaladas e que toda responsabilidade de higienização e preparo dos alimentos é da escola estadual.