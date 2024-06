Reprodução Raio-x mostra tiro alojado na perna de bebê

Na noite deste domingo (16), uma adolescente de 15 anos, grávida de nove meses, teve que fazer um parto de emergência após ser baleada enquanto caminhava pelas ruas de Imperatriz, no Maranhão . Exames de raio-x mostraram que o tiro ficou alojado na perna do bebê.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a operação para retirar o projétil da perna do recém-nascido deve acontecer ainda nesta segunda-feira (17). O estado de saúde da jovem é estável.

Investigação

Segundo a Polícia Militar (PMMA), a adolescente estava acompanhada do companheiro quando os dois foram baleados.

A hipótese inicial era de que o crime se tratava de uma tentativa de assalto. Entretanto, a possibilidade de roubo foi descartada. A Polícia Civil segue com a investigação e, até o momento, nenhuma pessoa foi presa.

