O empresário Carlos Monteiro, proprietário do Malta Rock Bar, na Zona Sul de São Paulo, foi morto neste último sábado (15) pelo encarregado Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, após expulsá-lo do estabelecimento por ter assediado uma funcionária.

O crime ocorreu na rua em frente ao bar. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) do caso, as testemunhas relataram que Pereira estava perturbando outros clientes do bar, dizendo 'frases desconexas', aparentemente embriagado e sob o efeito de drogas. As testemunhas também relataram que ele não era 'conhecido' no estabelecimento.

Pereira assediou uma funcionária, que o respondeu com um soco. Quando Carlos percebeu que Pereira estava armado, perguntou a ele: "O que você vai fazer com essa arma?" e o expulsou do bar.

Na rua, o homem partiu para cima do empresário e o feriu com dois golpes de canivete nas costas e no pesçoço.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, após o ataque, Pereira foi imobilizado e desarmado por outros clientes até a chegada da Polícia Militar. A arma que ele usou para matar Carlos foi apreendida e o caso registrado como homicídio qualificado por emboscada no 16º Distrito Policial (DP), Vila Clementino.

Prisão preventiva

Pereira teve sua prisão em flagrante convertida a prisão preventiva pela Justiça de São Paulo neste domingo (16). A investigação descobriu que ele cumpria pena em liberdade após ser condenado por um assalto, além de ter passagens anteriores por outros crimes, como roubo.

O funeral e enterro de Carlos aconteceu nesta segunda-feira (17), no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi.

