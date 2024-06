Reprodução Menino roubando camisa de loja

Um menino furtou uma camisa de time de futebol do clube Manchester City em uma loja de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Logo depois, o pai voltou ao comércio e obrigou o garoto a se desculpar e devolver a peça de roupa.



O caso aconteceu na terça-feira (11) e a devolução na quarta-feira (12), após o homem perceber que o filho estava com a camisa.

Na hora do furto, a criança estava acompanhada de outros dois adolescentes. Segundo o pai, o filho foi influenciado pelos garotos mais velhos.

O dono da loja resolveu presentar o garoto com a camisa, após o gesto de devolução.





As imagens mostram que o menino pergunta ao vendedor onde fica o banheiro, que o leva até o fundo da loja em seguida.

Enquanto o vendedor está distraído, um amigo do garoto pega uma camisa da arara e a esconde dentro da sua bermuda.

Quando o vendedor retorna à frente da loja, os dois adolescentes continuam conversando normalmente e ele não nota o furto.

