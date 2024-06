Inmet Previsão do tempo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que até o início do inverno, a maior parte do país terá dias secos, estiagem e temperaturas acima da média, especialmente na região centro-sul do Brasil. O fenômeno chamado de veranico vai continuar durante os últimos dias do outono, que termina em 21 de junho. Nesta sexta-feira (14), o Inmet alerta para uma onda de calor no Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo e Paraná.

Essa onda de calor é classificada como "Perigo" pelo Inmet, indicando temperaturas 5°C acima da média por pelo menos três dias, o que representa um risco à saúde. O aviso inclui um mapa mostrando as áreas afetadas pela onda de calor.

O que é veranico? É quando uma forte massa de ar seco permanece sobre o Sudeste, afetando todo o país e causando estiagem devido à baixa umidade do ar. Esse fenômeno, comum no verão, está ocorrendo no inverno e outras estações, resultando em temperaturas acima do normal para junho, inclusive no Sul do país.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, o veranico acontece quando passam de quatro a cinco dias sem chuva durante um período chuvoso.

Apesar de uma frente fria se aproximar da costa paulista, não há previsão de alterações significativas no tempo devido à forte massa de ar seco, que impede a chegada de frentes frias à região Sul. O Inmet emitiu um alerta de onda de calor em estados das três regiões.

A previsão indica que Santa Catarina e o extremo norte do Rio Grande do Sul terão temperaturas entre 26° e 27°C entre os dias 14 e 20 de junho. No Paraná, os termômetros devem marcar de 29° a 31°C.

Em São Paulo, as temperaturas serão mais elevadas na região oeste, podendo atingir entre 30º e 32ºC. Em Minas Gerais, o sul e o Triângulo Mineiro serão mais afetados pelo veranico, com temperaturas entre 3ºC e 5ºC acima do normal. Boa parte do Rio de Janeiro também terá temperaturas acima da média.

Mato Grosso do Sul enfrenta o veranico com máximas de até 35ºC, enquanto em parte de Mato Grosso, Goiás e Rondônia as temperaturas também ficarão acima da média. Uma frente fria deve atingir o Rio Grande do Sul entre sábado e domingo, aumentando as chances de chuvas fortes e reduzindo as temperaturas na região, exceto no extremo norte do estado.

