A limpeza completa do A eroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está prevista para ser finalizada até o próximo domingo (16), segundo informações da Fraport, concessionária responsável pela administração do terminal, que permanece fechado por tempo indeterminado.

A Fraport comunicou que os trabalhos de limpeza abrangem não apenas o terminal de passageiros, mas também a pista de pouso e decolagem, além da área de manobra das aeronaves. Após essa etapa, será iniciada a higienização das áreas técnicas, como a área de manejo de bagagens e as centrais de dados.

A falta de energia elétrica persiste no terminal, e as subestações responsáveis pela distribuição de energia precisarão ser reconstruídas devido aos danos causados pelas inundações.

Apesar dos esforços para a limpeza e manutenção, a reabertura do aeroporto permanece sem uma data definida. Isso se deve ao fato de que a pista foi afetada pelas inundações e está passando por análises, com um prazo estabelecido de até 45 dias, conforme indicado por Tiago Sousa Pereira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Como ficou muito tempo inundado, né? A gente tem uma preocupação com segurança muito grande pra avaliar se teve alguma, se essa inundação gerou algum dano à estrutura, algum dano estrutural da pista, né? A nossa previsão de teste, do resultado desses ensaios que já estão acontecendo, é de ter resultados em até 45 dias", afirma.

Um prazo havia sido estimado pelo Governo Federal, em 3 de junho, quando afirmou que haveria a reabertura no Natal.



Aderbal Fernandes Lima, coordenador do Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), pressionou a concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho por uma definição quanto à reativação das operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros.

Ele expressou otimismo em relação à possibilidade de retomada dos voos entre agosto e setembro e destacou que, devido às enchentes e temporais que resultaram em 175 mortes no estado, as exportações sofreram uma queda de 40% em maio.

"Nós estamos fazendo uma ginástica imensa e, com isso, no mês de maio a exportação despencou mais de 40% no nosso caso, e imagino que isso se estenda para a maioria das empresas também", disse.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também anunciou a ampliação do número de voos na Base Aérea de Canoas, onde a Fraport tem operado de maneira emergencial. Atualmente com cinco voos diários, o terminal planeja aumentar para sete. A autorização para essas operações adicionais é esperada até o final de semana.



