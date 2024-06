Reprodução Imagem de Santo Antônio segurando menino Jesus

O Dia de Santo Antônio é celebrado no dia 13 de junho, ou seja, já nesta quarta-feira. A data se refere ao dia da morte do santo — ele faleceu em 13 de junho de 1231.

Representado com lírios ou segurando o Menino Jesus no colo, o Santo Antônio é um dos mais populares da Igreja Católica e também é associado a milagres.



Santo casamenteiro

Nascido na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, Santo Antônio ficou famoso por seus 53 milagres — nenhum deles, porém, estava ligado a casamentos. A maioria dos milagres remete a problemas de saúde, como curas de surdez e de paralisias.

A fama de casamenteiro, assim, surge da oposição de Santo Antônio aos casamentos arranjados. Segundo a biografia, ele defendia o casamento por amor e não por dinheiro — na época, ricos deveriam se casar com ricos e pobres com pobres.





Além disso, outra história ajudou a reforçar o rótulo de casamenteiro. Nela, Antônio teria desviado doações destinadas à igreja para ajudar uma jovem a conseguir o dinheiro necessário para o dote de seu casamento.

Tradição

Reprodução Bolo de Santo Antônio é tradicional nas festas juninas





Por conta das histórias, nas festas juninas é comum ter um "bolo de Santo Antônio".

A lenda diz que comer um pedaço do bolo aumentam as chances de a pessoa achar alguém para se relacionar no restante do ano.

Em algumas cidades é colocada até mesmo uma medalhinha de Santo Antônio no doce e, segundo a tradição, quem encontrar o objeto arranjará um "par".

