Reprodução/PC-AM Homem é preso por tentar matar amiga após crise de ciúme





Um homem de 44 anos foi preso suspeito de tentar matar a própria amiga após um 'surto' de ciúmes. O episódio aconteceu nesta quinta-feira (13) em Manaus, no Amazonas. De acordo com a polícia, ambos viviam na mesma casa, e o autor teria se apegado emocionalmente à vítima.

Kelene Passos, delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Sul/Oeste, alega que ambos dividiam a mesma residência há quatro meses.

"Ele é usuário de drogas e estava sob efeitos de entorpecentes na ocasião. No momento do delito, um colega de trabalho da jovem foi entregar um lanche para ela, em frente à sua residência, e o infrator, com ciúmes, a puxou pelos cabelos e desferiu golpes de facas em sua barriga", disse.

A delegada afirma, ainda, que o delito foi praticado na frente de uma criança de 4 anos, que é filho da vítima. O colega da mulher e vizinhos conseguiram conter o infrator e a jovem foi socorrida.

"Depois de colhermos todos os elementos do caso, representamos pela prisão preventiva do autor e efetuamos a sua prisão na data de hoje", completou a delegada.

O homem responderá, agora, por tentativa de feminicídio e estará à disposição da Justiça para maiores desdobramentos do caso.