O empresário Igor Costa Campos ria enquanto batia na namorada grávida, que pulou do 5º andar de um prédio de Salvador para escapar das agressões - a mulher sofreu múltiplas lesões na face, mas sobreviveu e já recebeu alta hospitalar.

Segundo o inquérito policial, o homem de 39 anos, que foi preso em flagrante, também humilhou sua companheira no momento do crime. O caso aconteceu no último domingo (9), em um condomínio de luxo localizado no bairro Paralela.



"Ele a agrediu com murros no rosto, batia a testa dele na testa da vítima; ele deu chutes [na namorada] e a jogou no chão; ele puxou tanto os cabelos da [vítima] que a cabeça dela está ardida", diz trecho do inquérito policial.

Segundo o documento, o suspeito a teria chamado de "put*", "nojenta", "falsa" "lixo" e afirmado que ela "merecia" ser agredida por ser "uma vagabunda". "Isso que você merece, sua put*, vagabunda. Acha que vai me enganar?", teria dito Igor.

Drogas e teste de paternidade

Segundo a vítima, o empresário teria abusado de drogas antes da agressão. "Ele usou "pó (cocaína), maconha e bebida alcoólica", disse. A mulher contou que a briga começou por causa de ciúmes de Igor, que teria acusado a parceria de traição.



Além disso, Igor teria pedido teste de paternidade para a mulher. O casal se conheceu há cerca de um mês. Eles estavam morando no mesmo apartamento há duas semanas.

