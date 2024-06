Inmet Previsao do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de altas temperaturas para estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Uma forte massa de ar seco está estacionada sobre a região, dificultando a formação de nuvens e a ocorrência de chuva na maior parte do Brasil. Este fenômeno, conhecido como Veranico, deve permanecer até sexta-feira (14), afetando o clima em todas as regiões do país.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, o conceito de Veranico é atribuído quando ocorrem de quatro a cinco dias sem chuvas durante um período chuvoso.

Ela explicou que colocaram um aviso de onda de calor que está afetando o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, devido à atuação do bloqueio, que inibe a formação de nuvens de chuva, mantém as temperaturas elevadas e reduz a umidade.

Ramos afirmou que esse evento é comum durante as épocas de chuva, como o verão, mas também pode ocorrer durante o inverno e outras estações. Ela observou que muitas áreas do país estão enfrentando temperaturas acima do normal para o mês de junho devido a esse Veranico, incluindo o Sul do país.

Ramos concluiu que, apesar de estarmos no outono, o clima já se assemelha ao inverno, causando estiagem devido à atuação de um bloqueio. Ela ressaltou que esse fenômeno é mais frequentemente associado ao verão, mas também pode ocorrer devido à falta de chuvas durante longos períodos de inverno.

Nesta terça-feira (11), uma frente fria se deslocou pelo oceano e chegou à costa paulista, porém, sem causar alterações no tempo. A massa de ar seco ainda é muito forte e afasta as frentes frias para alto mar, que não conseguem avançar sobre a região Sul para chegar ao Sudeste ou Centro-Oeste.

Apesar do bloqueio no centro-sul do país, as nuvens de chuva começam a se formar no extremo norte do Brasil e em áreas próximas ao litoral do Nordeste, onde está concentrado o ar úmido.

Previsão

Região Sul

Predomínio de ar seco sobre o Sul do Brasil. Prevê-se uma semana com muito sol e sem condições para chuva na maioria da região. No entanto, é esperado o ingresso de ar úmido marítimo sobre o Rio Grande do Sul, provocando a formação de nuvens e possíveis chuviscos em algumas áreas.

Região Sudeste

A região continuará ensolarada, com a chegada de uma frente fria à costa paulista, sem força para causar mudanças no tempo. Temperaturas acima do normal para junho são esperadas, com o interior de São Paulo sendo um dos locais mais secos do país.

Região Centro-Oeste

Condições de tempo semelhantes às do Sudeste. Dias ensolarados e pouca ou nenhuma nebulosidade são esperados, com temperaturas altas durante a tarde. Níveis de umidade do ar abaixo dos 20% poderão ser observados em várias áreas da região.

Região Nordeste

A maioria das áreas enfrentará tempo seco devido à influência da grande massa de ar seco que predomina sobre o Brasil. No entanto, são esperadas pancadas de chuva em algumas áreas específicas, com atenção especial para possíveis chuvas moderadas a fortes em faixas litorâneas.

Região Norte

O sol prevalecerá em grande parte da região, com possíveis temporais no Amapá e no litoral do Pará. Chuvas moderadas a fortes são esperadas em algumas áreas específicas, enquanto o estado do Tocantins estará entre as mais secas do Brasil, com a capital Palmas sendo uma das mais quentes.



