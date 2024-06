FOTO: Arquivo Pessoal Irmãs se casaram juntas em maio deste ano

No interior de São Paulo, na cidade de Franca, dois casamentos aconteceram no dia 25 de maio. As irmãs Rafaella Vitória e Alexia realizaram um casamento duplo, com Thauam e Thales Ferraz, que também são irmãos. Entenda a história:

As irmãs sempre desejaram se casar com homens que fossem irmãos ou primos, o importante era ser da mesma família. O sonho passou a ser realidade quando os irmãos Thauam, de 20 anos, e Thales, de 23, apareceram na vida das meninas.

O início

O romance começou em 2018. Os quatro são da mesma igreja e se conheceram nela. Thales viu Alexia cantando no coral e se encantou pela jovem. Na época, a moça namorava, mas depois de um tempo ficou solteira e o rapaz começou a mandar mensagem nas redes sociais.

"Esse lenga-lenga foi uns dois anos e ele persistindo. Aí eu falei: 'gente, não é possível. Acho que deve ser alguma coisa porque dois anos e ele não desiste'. A gente começou a conversar, combinou de sair e, no dia, eu falei que ia levar minha irmã e ele, o irmão dele", contou Alexia ao g1.

Nesse encontro, Rafaella e Thauam se apaixonaram e os quatro começaram a sempre sair juntos.

Após a benção dos pais para o namoro, sete meses se passaram e em janeiro de 2023, as duas foram pedidas em casamento.

"Uma noite antes de a gente viajar, a gente já tinha comentado com a nossa sogra [sobre o desejo de noivar]. Ela ajudou a gente com a decoração e tudo. No dia, a gente levou elas pra andar longe do lugar onde estava a surpresa e quando elas voltaram, a gente entregou o anel", disse Thauam ao g1.





Casamento

Os quatro decidiram que assim tudo seria feito em conjunto, com os dois casais. E, para isso, fariam um casamento duplo.



Após muitas conversas sobre decorações, bolos, músicas e cores, eles entraram em um consenso e se casaram, em uma cerimônia para 230 pessoas no dia 25 de maio.

"Foi uma parte bem delicada porque são quatro pensamentos. Um queria de um jeito, outro do outro, foi uma grande aventura. A gente foi se conectando, a gente sentava, reunia, conversava. Mas, no final, foi tudo como a gente sonhava mesmo", disse Thauam.



Rafaella e Alexia entraram junto com o pai, Alessandro Lopes Carvalheiro, enquanto Thales e Thauam foram ao altar com a mãe, Izabel Cristina Ferraz Moreira.

"Por mais que ficou um pouco apertado, entrou eu, meu pai no meio e a minha irmã do outro lado. Os noivos também, meu marido, a mãe dele e o meu cunhado. Foi incrível", disse Alexia.

Lua de Mel

Nessa hora, os casais também não se separaram. Os quatro viajaram para o Chile.

"A gente namorou junto, noivou junto, vamos casar junto, então vamos para a lua de mel junto também. E foi demais, porque com quatro pessoas dá pra tirar foto do casal, vai todo mundo em uma atração. Como a gente é muito unido, foi melhor ainda", contou Rafaella.

Os dois casais ainda tinham planos de morarem no mesmo prédio na cidade de Franca, em um apartamento um em frente ao outro. No entanto, Alexia e Thales se mudaram para Santos, no litoral paulista, por conta do trabalho.

"Eles estavam aqui em casa depois da lua de mel. Nossa, é uma tristeza, um chororô, a gente é muito apegado mesmo. Foi bem difícil se separar, muito ruim mesmo, a gente sofreu muito".

Pedidos de casamento em 2023 FOTO: Arquivo Pessoal Irmãs entrando juntas no altar FOTO: Arquivo Pessoal Os casais na lua de mel, no Chile FOTO: Arquivo Pessoal





