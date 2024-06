Divulgação A investigada ainda teria ameaçado o ex-namorado

Um homem de 37 anos que denunciou a ex-namorada por estuprá-lo com um vibrador e postar o crime nas redes sociais, disse que foi dopado pela mulher. O caso ocorreu em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais e foi registrado pela polícia no dia 7 de junho.

Segundo o homem, eles se encontraram no dia 5 de junho para tomar bebidas alcoólicas. No encontro, ele diz que a ex-namorada enfiou um vibrador no ânus dele, filmou o que fez e ainda postou nas redes sociais.

No vídeo, o homem aparenta estar sonolento e acredita que foi dopado.

A vítima afirmou que havia terminado o relacionamento há um mês e a mulher foi agressiva e danificou o carro dele.





Após a mulher ter publicado o vídeo, ela teria ameaçado o ex-namorado, afirmando que, caso ele decidisse denunciá-la, ela o acusaria falsamente de agressão ao comparecer à delegacia.



Segundo o g1, foi instaurado um inquérito policial para investigar o caso, que tramitará sob sigilo, por ser considerado crime contra a dignidade sexual.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.