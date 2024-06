Reprodução: Flickr Os produtos estavam por um preço abaixo do mercado

Uma operação policial em São Paulo prendeu cinco pessoas por alterarem a fórmula e o prazo da validade do Whey Protein, creatina e vitaminas . O crime oferecia risco a saúde dos consumidores, que compravam os produtos por um baixo preço.

O dono da KHorto Suplementos, José Roberto Adriano Ferreira de Assis, mais conhecido como Betão, foi um dos presos nessa operação e é investigado como principal mentor do crime.

Segundo o Fantástico, há conversas de Betão dizendo que um dos produtos estava com "miolo de rato".

Inicialmente, a investigação tinha o objetivo de encontrar provas de fraudes fiscais, mas logo descobriu a quadrilha, que cometia crimes contra a saúde pública.

"Esses produtos, com a data de vencimento já expirada, eles costumam se empedrar, então, eles abriam as embalagens, colocavam esses produtos em uma centrífuga para que voltasse ao estado anterior, e reembalavam", disse delegado Eduardo Miraldi, da Polícia Cível de São Paulo, ao Fantástico.

Mensagens

"Ô, Betão, deixa eu te falar uma coisa: aqueles energéticos venceu mês 3 agora. Tá a fim, não?", disse Eric, em um áudio encaminhado a Betão.

Em outra mensagem de voz, Betão encomendou a adulteração de rótulos dos produtos vendidos. "Vê se consegue apagar aí a validade", disse.

"Eles tinham uma casa que eles denominavam de casinha. No dia da apreensão, esses produtos estavam espalhados por todo o imóvel, inclusive dentro do banheiro, ou seja, nenhuma condição de higiene", disse o delegado Miraldi ao Fantástico.

Betão, que realizava a maior parte da venda pela internet, se compara a um "lixão", e diz que todos o procuram para vender "coisa estourada".

O suspeito de ser o mentor do crime foi preso e já foi solto. Segundo sua defesa, "os fatos serão esclarecidos na investigação" e disseram ainda que estão convictos da "inexistência de adulteração dos produtos".

De acordo com o delegado Miraldi, a quadrilha também trabalhava em colaboração com outras empresas e a segunda fase da operação irá atrás disso.

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também vai investigar o caso, incluindo os rótulos originais dos produtos para checagem.

