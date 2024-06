Divulgação Polícia Civil de Minas Gerais

Um homem que se identificava como líder religioso, de 28 anos, foi preso em Porteirinha, na região norte de Minas Gerais, por estupro de vulnerável, aliciamento e armazenamento de cenas pornográficas de crianças. Segundo a Polícia Civil de MG, as duas vítimas tinham 13 anos e eram do município de Pai Pedro.

A Polícia foi acionada após o pai de uma das meninas denunciar o líder religioso na Delegacia de Manga. Ele contou que a filha apresentava comportamento diferente e aparentava esconder algo no celular. Ela teria confessado um relacionamento com "um homem mais velho", ao qual teria enviado imagens e vídeos de cunho sexual.

A vítima confessou o envio do conteúdo e afirmou que o homem os solicitava enquanto mantinha conversas de natureza sexual.

Além disso, ele a teria levado para lugares afastados e iniciado relações sexuais. Ela disse também que não sabia exatamente por que estava fazendo isso, mas, se não o fizesse, ele ficava nervoso e parava de conversar com ela.

A polícia, então, descobriu que ele fazia o mesmo com outra adolescente. Ela foi chamada a prestar depoimento e contou que o suspeito elogiava seu corpo e mandava mensagens com conotação sexual, com intuito de encontrá-la. Essa menor, no entanto, o bloqueou após a solicitação dos vídeos íntimos.

“Em análise aos fatos relatados pela segunda vítima, nesse caso, restou comprovada a tentativa do cometimento do crime, portanto ele foi indiciado pelo crime consumado e pela tentativa também”, explica o delegado Thiago Pinheiro.

O suspeito foi transferido para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp