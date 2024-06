Reprodução Circo pega fogo em São José do Rio Preto (SP)

Um circo pegou fogo na noite deste domingo (9) em São José do Rio Preto (SP). Não há informações sobre feridos. Testemunhas relatam que o incêndio teve início durante um espetáculo com fogo, quando as chamas atingiram um boneco.

Segundo a empresa, o circo retomará suas atividades normalmente na próxima semana.

A brigada de incêndio foi imediatamente acionada e orientou a saída do público, ao mesmo tempo que combatia as chamas. O circo está localizado em uma área próxima a um shopping no Jardim Redentor.

A empresa responsável pelos bombeiros civis, do Grupo Serviços Integrados em Emergência e Prevenção Brasil (SIEP Brasil), contratados para atuar no circo, informou que o fogo começou próximo ao palco durante a apresentação.

"O bombeiro civil que atuava no local acionou a brigada de incêndio e iniciou protocolo de combate e evacuação, por motivo da rápida atuação não houve danos. O bombeiro civil acionou Corpo de Bombeiros que, quando chegou no local, o princípio de incêndio já estava controlado", informou o Grupo SIEP Brasil.



