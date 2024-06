Reprodução/Fantástico Câmeras registraram momento em que empresário passou mal na clínica em SP

O empresário Henrique da Silva Chagas , de 27 anos, morreu em São Paulo na última segunda-feira (3), após realizar um peeling de fenol , procedimento que usa ácidos para descamar a pele e rejuvenescer o rosto.

Ele sofreu uma parada cardíaca e faleceu ainda na clínica onde o procedimento foi realizado em Campo Belo, na zona sul da capital paulista.

Henrique confiou nas mãos de Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, para realizar o procedimento. Entretanto, após o ocorrido, foi descoberto que ela não tem formação de esteticista e aprendeu a técnica num curso online.

Ao 'Fantástico', da TV Globo, a mulher disse que não se lembrava da duração do curso. Além disso, ela se recusou a dar outros detalhes na entrevista, como as substâncias que usa para os procedimentos, realizados desde dezembro do ano passado em sua clínica.

Natalia foi indiciada pelo crime de homicídio com dolo eventual, que é quando não há intenção, mas se assume o risco de matar.

Câmeras de segurança

Neste domingo, o programa exibiu pela primeira vez as imagens das câmeras de segurança da clínica onde o empresário fez o procedimento.

As câmeras registraram a chegada de Henrique na clínica, às 10h03. Na recepção, ele conversa com uma funcionária, que pergunta quanto ficou combinado o pagamento do procedimento. O empresário responde: R$ 4.500.

Três horas depois, Henrique está na sala do procedimento, que havia acabado de ser feito. Nas imagens, é possível ver o momento em que Marcelo Camargo, o namorado do empresário, percebe que ele está passando mal. Ele chama pela esteticista:

"Ei! Ele tá passando mal!", exclama o namorado, que se desespera e chama pela esteticista. Segundos depois, ele se desespera: "Ajuda pelo amor de deus, gente!"

Em outro trecho, Natalia aparece ao lado do empresário, fazendo manobras de CPR e colocando o ouvido no coração dele. Em seguida, outra câmera mostra a mulher conversando com a funcionária, que pergunta: "quer que eu ligue para o resgate?".

O corte seguinte mostra quando Natalia e funcionárias começam a seguir as orientações do SAMU, e colocam Henrique no chão.

Por volta das 13h26, os agentes do SAMU entram e fazem massagem cardíaca no empresário. Eles encerram os trabalhos às 14h03.

Outra paciente

A reportagem do Fantástico mostrou outra paciente que realizou o peeling de fenol na clínica de Natalia. A mulher, que não quis ser identificada, afirmou ter sido "iludida" pela falsa esteticista, que havia prometido uma recuperação rápida após o procedimento, de 10 dias. Na verdade, a paciente ficou com a pele sensível por cinco meses.

"Eu me iludi porque ela falou que em 10 dias estaria ótima a minha pele", disse. "Eu fiquei cinco meses com a pele vermelha. Minha pele ela começou a ficar com pus e sangrava toda noite".

O que diz a ANESCO

A Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (ANESCO) afirma que Natalia não pode ser considerada estetiscista e não está apta a fazer o procedimento, por ser uma pessoa leiga.

Ainda de acordo com a ANESCO, segundo a lei do esteticista e a lei do ato médico, esteticistas habilitados têm autorização para fazer peelings químicos, mas o peeling de fenol no rosto todo deve ser realizado em centros cirúrgicos.

